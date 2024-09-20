Оккупанты утром ударили по ферме на Харьковщине, пострадали два человека

Утром 20 сентября российские оккупанты снова атаковали Харьковщину. Под огнем РСЗО оказалась ферма в одном из населенных пунктов Чугуевского района: повреждены здания, там вспыхнул пожар.

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Известно о минимум двух пострадавших. Подробности раскрыл глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, россияне из РСЗО около 8 часов утра ударили по селу Шестаково Чугуевского района.

"В результате обстрела из РСЗО по ферме пострадали два человека, они госпитализированы", – отметил Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили : из-за вражеских ударов с РСЗО "Торнадо-С" были повреждены здания сельхозпредприятия, там вспыхнул пожар. Ранения получили двое сотрудников, мужчины 30 и 34 лет.

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Били захватчики по Харьковщине изо всех видов вооружений и накануне, 19 сентября.

Так, с самого утра под вражеским огнем находилось село Новоосиновое Куриловской громады Купянского района. С 10:30 до 12:00 россияне трижды ударили по населенному пункту, применив как артиллерию, так и БпЛА "Ланцет". После первой атаки в селе горела трава, после второй – вспыхнул пожар в частном доме и хозяйственном сооружении, в результате третьей атаки произошло попадание в учебное заведение, там произошел пожар.

К вечеру того же дня захватчики ударили по Купянску. По данным ГУНП в Харьковской области, на город россияне сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате вражеской атаки травмированы семь гражданских людей (три женщины, четыре мужчины), повреждены шесть многоквартирных домов и 14 частных домовладений.

В селе Кондрашовка Купянского района из-за вражеских обстрелов горела трава, а в Грачевке Ольховатской тергромады в этом же районе два вражеских дрона попали в частное домовладение.

В пгт Вильча Волчанской территориальной громады Чугуевского района в результате российских обстрелов погиб 85-летний мужчина, повреждены жилые и административные здания.

Вечером захватчики снова ударили по Новоосиновому: там в результате обстрела горели три автомобиля и 2 хозяйственные постройки.

Атаковали захватчики и пгт Купянск-Узловой: там повреждены окна в многоквартирном доме, перебита газовая труба.

"На местах событий работали следователи, криминалисты, взрывотехники. 19 сентября полицейские осуществили 20 осмотров мест событий, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 20 уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации", – отметил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия снова атаковала Украину, запустив ракету и 70 "Шахедов". Во время ночного воздушного боя силы ПВО сбили 61 дрон и ракету Х-59. Еще девять "Шахедов", по данным Воздушных сил, были локационно потеряны на территории Украины, однако, отметили защитники неба над Украиной, информация о разрушениях и пострадавших к ним не поступала.