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Оккупанты утром ударили по ферме на Харьковщине, пострадали два человека

Лилия Рагуцкая
Война против России
3 минуты
543
Харьковская область

Утром 20 сентября российские оккупанты снова атаковали Харьковщину. Под огнем РСЗО оказалась ферма в одном из населенных пунктов Чугуевского района: повреждены здания, там вспыхнул пожар.

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Известно о минимум двух пострадавших. Подробности раскрыл глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, россияне из РСЗО около 8 часов утра ударили по селу Шестаково Чугуевского района.

"В результате обстрела из РСЗО по ферме пострадали два человека, они госпитализированы", – отметил Синегубов.

Оккупанты утром ударили по ферме на Харьковщине, пострадали два человека

В Харьковской областной прокуратуре уточнили : из-за вражеских ударов с РСЗО "Торнадо-С" были повреждены здания сельхозпредприятия, там вспыхнул пожар. Ранения получили двое сотрудников, мужчины 30 и 34 лет.

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Били захватчики по Харьковщине изо всех видов вооружений и накануне, 19 сентября.

Так, с самого утра под вражеским огнем находилось село Новоосиновое Куриловской громады Купянского района. С 10:30 до 12:00 россияне трижды ударили по населенному пункту, применив как артиллерию, так и БпЛА "Ланцет". После первой атаки в селе горела трава, после второй – вспыхнул пожар в частном доме и хозяйственном сооружении, в результате третьей атаки произошло попадание в учебное заведение, там произошел пожар.

Оккупанты утром ударили по ферме на Харьковщине, пострадали два человека

К вечеру того же дня захватчики ударили по Купянску. По данным ГУНП в Харьковской области, на город россияне сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате вражеской атаки травмированы семь гражданских людей (три женщины, четыре мужчины), повреждены шесть многоквартирных домов и 14 частных домовладений.

Оккупанты утром ударили по ферме на Харьковщине, пострадали два человека

В селе Кондрашовка Купянского района из-за вражеских обстрелов горела трава, а в Грачевке Ольховатской тергромады в этом же районе два вражеских дрона попали в частное домовладение.

Оккупанты утром ударили по ферме на Харьковщине, пострадали два человека

В пгт Вильча Волчанской территориальной громады Чугуевского района в результате российских обстрелов погиб 85-летний мужчина, повреждены жилые и административные здания.

Оккупанты утром ударили по ферме на Харьковщине, пострадали два человека

Вечером захватчики снова ударили по Новоосиновому: там в результате обстрела горели три автомобиля и 2 хозяйственные постройки.

Атаковали захватчики и пгт Купянск-Узловой: там повреждены окна в многоквартирном доме, перебита газовая труба.

Оккупанты утром ударили по ферме на Харьковщине, пострадали два человека

"На местах событий работали следователи, криминалисты, взрывотехники. 19 сентября полицейские осуществили 20 осмотров мест событий, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 20 уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации", – отметил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия снова атаковала Украину, запустив ракету и 70 "Шахедов". Во время ночного воздушного боя силы ПВО сбили 61 дрон и ракету Х-59. Еще девять "Шахедов", по данным Воздушных сил, были локационно потеряны на территории Украины, однако, отметили защитники неба над Украиной, информация о разрушениях и пострадавших к ним не поступала.

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