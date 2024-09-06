Оккупанты нанесли удар по Люботину на Харьковщине: повреждены дома, есть пострадавшие

Утром 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по городу Люботин в Харьковской области. Повреждения получили жилые дома.

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Пострадали три гражданских, это женщины в возрасте от 16 до 65 лет. Подробности раскрыл глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 7:30 оккупанты ударили по Люботину. Предварительно: ракетный удар, тип (ракет. – Ред.) устанавливается. Повреждены жилые дома", – рассказал он.

По словам Синегубова, в результате атаки пострадали среди гражданского населения. За помощью к медикам обратились две женщины, 42 и 65 лет, а также 16-летняя девушка.

Все трое от госпитализации отказались.

Напомним, накануне стало известно о завершении поисково-спасательных работ на месте удара войск РФ по учебному заведению в Полтаве 3 сентября. По данным ГСЧС, в результате прилета двух баллистических ракет погибли 55 человек, пострадали – 328. В настоящее время специалисты проводят идентификацию изъятых останков.

А 4 сентября во Львове в результате вражеской атаки горели жилые дома. В результате российского теракта семь человек погибли, из них трое – дети. Также по меньшей мере 47 человек пострадали, в том числе 5 детей.

В ночь на 6 сентября Львовщина снова оказалась под ударом войск РФ: на этот раз в результате падения обломков сбитого "Шахеда" вспыхнул пожар неподалеку от облцентра. По данным городского головы Львова Андрея Садового, горели складские помещения в промзоне вблизи одного из близлежащих сел. По состоянию на 07:30 пожар был ликвидирован, полностью сгорели несколько грузовиков. Обошлось без пострадавших.

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