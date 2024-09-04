Во Львове в результате вражеской атаки горели жилые дома: среди раненых – 10-летний мальчик. Фото и видео

На рассвете 4 сентября во Львове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские террористы атаковали город ракетами "Кинжал". По меньшей мере, 6 человек пострадали, среди них 10-летний мальчик.

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Об обстреле сообщили в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовый. Львовян призвали находиться в укрытии.

"Кинжалы на территории Львова. Работает ПВО. Не снимайте на видео! Оставайтесь в укрытии", – написал Садовый.

Козицкий проинформировал, что в результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома. Все профильные службы направили на место.

Садовый отметил, что есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

"Две школы сегодня учебу не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, братьев Михновских, Мельника", – отметил городской голова.

Местные СМИ опубликовали ужасающие кадры с места атаки. На них видны масштабные повреждения многоэтажки, сильный пожар и красное от огня небо.

"Уже известно о шести пострадавших в результате атаки на Львов. Среди них – 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь", – написал позже Садовый.

Местные СМИ пишут, что в городе горит новый ЖК, сданный в эксплуатацию только в марте 2023 года. Дом уже заселен.

Напомним, в ночь на 4 сентября Россия устроила комбинированную атаку на Украину. С вечера на нашу территорию залетели "Шахеды", в 02:00 террористы подняли в небо не менее пяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Под утро с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ взлетели два борта МиГ-31К – носители ракет "Кинжал".

На рассвете взрывы прогремели не только во Львове, но и в Киевской области, в Ривне, Луцком районе и Кривом Роге.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 сентября оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказался Институт связи. В результате атаки как минимум 51 человек погиб, еще 271 – ранены.

– Также 3 сентября военные преступники РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы. Предварительно, оккупанты прицельно сбросили на город управляемую авиационную бомбу.

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