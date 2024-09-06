Во Львовской области в результате падения обломков 'Шахеда' произошел пожар: горят складские помещения

Во время ночной атаки России 6 сентября силы ПВО работали во Львовской области. Обломки сбитого "Шахеда" повлекли за собой пожар возле села Малехив, что возле Львова: горят складские помещения.

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На месте работают спасатели ГСЧС, информация о пострадавших по состоянию на 6 утра не поступала. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"После падения обломков шахеда вблизи Львовской громады начался пожар. Вблизи Малехова горят складские помещения. Спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет", – отметил он.

Также Садовый добавил, что на территории Львовской громады этой ночью обошлось без разрушений и пострадавших

"В который раз благодарим силы ПВО", – подчеркнул городской голова Львова.

Напомним, накануне стало известно о завершении поисково-спасательных работ на месте удара войск РФ по учебному заведению в Полтаве 3 сентября. По данным ГСЧС, в результате прилета двух баллистических ракет погибли 55 человек, пострадали – 328. В настоящее время специалисты проводят идентификацию изъятых останков.

А 4 сентября во Львове в результате вражеской атаки горели жилые дома. В результате российского теракта семь человек погибли, из них трое – дети.Также по меньшей мере 47 человек пострадали, в том числе 5 детей.

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