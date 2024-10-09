Оккупанты атаковали Херсон: погиб мужчина, который ехал на велосипеде

Российские военные 9 октября снова атаковали Херсон. Они сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста в Днепровском районе города.

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От полученных травм пожилой херсонец скончался. Об очередном преступлении захватчиков сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Враг с дрона атаковал Днепровский район города. При этом травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина почтенного возраста. Он ехал по улице на велосипеде. Соболезнования родным погибшего", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сеть попало видео, как оккупанты сбрасывают боеприпасы на гражданских в Херсоне. Операторы вражеских БПЛА прекрасно видят и понимают, кого атакуют, но не только продолжают террор, но и снимают и выкладывают видеофиксацию собственных преступлений.

Также сообщалось, что в ночь на 9 октября россияне ударили по гериатрическому центру на Херсонщине. В результате атаки пострадали двое медработников.

Кроме того, оккупанты ночью атаковали Одесщину дронами. Поражены девятиэтажка и корпус медучреждения в Черноморске, известно о пяти пострадавших.