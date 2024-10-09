'Очередной акт террора': в сеть попало видео, как оккупанты сбрасывают боеприпасы на гражданских в Херсоне

Российские оккупанты целенаправленно терроризируют жителей Херсона. Захватчики сбрасывают взрывчатку на гражданские автомобили, прекрасно понимая, что бьют по мирным жителям города.

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Более того, они не гнушаются публиковать видео ударов, щеголяя собственными преступлениями. Одно из таких видео показал волонтер, блогер и общественный деятель Сергей Стерненко.

"Очередной акт российского террора в Херсоне. Операторы российских беспилотников сбрасывают боеприпасы на гражданских, видя, что это мирные люди, и публикуют видео своих преступлений против человечности", – написал он.

На видео, снятом захватчиками, зафиксировано не менее пяти ударов по гражданским авто. Водитель первого из них, только что остановившийся у раскладки с овощами, после сброса выпадает с водительского сиденья: мужчина в футболке и шортах явно ранен.

"Сафари" на украинцев в Херсоне оккупанты устраивают, когда горожане едут по дороге по своим делам – и когда паркуют автомобили.

Кроме ударов по автомобилю на видео зафиксировано, как вражеский дрон направляется к окну на верхнем этаже многоквартирного дома. От непрерывных обстрелов в этом окне уже давно нет стекол: вместо них оконный проем закрыт листом фанеры.

Напомним, в ночь на 9 октября оккупанты атаковали дронами Одесщину. В городе Черноморск они попали по девятиэтажке, медучреждению и недостройке. Пострадали пять человек.

А на Полтавщину захватчики ночью направили баллистические ракеты: в результате атаки в регионе поврежден промышленный объект.