Оккупанты ночью атаковали Одесщину дронами, пострадали пять человек

В ночь на 9 октября российские оккупанты снова атаковали Одесщину дронами-камиадзе. В Одесском районе в результате атаки повреждена многоэтажка: пострадали пять человек.

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Также разрушениям подвергся корпус медучреждения, а на недострое вспыхнул пожар. О последствиях атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, ночью захватчики совершили третью дроновую атаку на регион подряд.

"Наши силы ПВО уничтожили большинство целей. В результате атаки в Одесском районе повреждены остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – рассказал Кипер.

Глава Одесской ОВА добавил, что в результате атаки пожар охватил мансардный этаж недостроя. Огонь распространился на площадь 400 кв м, спасателям удалось обуздать пламя.

Также повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений.

"Правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины", – добавил Кипер.

Напомним, минувшей ночью россияне ночью атаковали Украину "Шахедами" и баллистикой. Силы ПВО сбили 21 дрон-камикадзе из 22 запущенных оккупантами.

Вражеские БПЛА приземлили в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник вернулся в Россию.

Три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" враг направил не Полтавщину.