Оккупанты атаковали дроном Киндейку на Херсонщине: ранены пять гражданских

Страна-агрессор не прекращает терроризировать Херсонщину с временно оккупированных территорий. На этот раз оккупанты атаковали дроном поселок городского типа Киндейка. Ранены пять гражданских.

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Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Отмечается, что на одной из улиц населенного пункта снаряд попал в гражданское авто. Ранения разной степени получили пятеро людей, находившихся внутри.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту "Нарушения законов и обычаев войны" (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 18 августа 2024 года около 17:30 военные армии РФ с помощью БпЛА атаковали поселок Киндейка.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

В ночь на 18 августа войска России запустили "Шахеды", а утром дважды атаковали Киевщину ракетами. Вражеские цели были сбиты силами украинского ПВО.

Из-за падения обломков в одной из общин Киевщины есть разрушение частных домов.

Начиная с ночи силы ПВО уничтожили все восемь БПЛА, две баллистические и три крылатых ракеты.

Кроме того, утром 18 августа враг ударил из артиллерии по Мирнограду Донецкой области. Погибли пожилая женщина и 44-летний мужчина.

А днем, 18 августа, армия страны-агрессора России сбросила КАБ на город Белополье Сумской области. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения, под завалами могут быть люди.

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