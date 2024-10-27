Оккупанты атаками дронов убили гражданского и уничтожили полицейский автомобиль в Николаевской области. Фото

Российские захватчики 27 октября трижды атаковали село Дмитровка в Николаевской области FPV-дронами. Один из них попал в гражданского человека на мопеде: он погиб на месте.

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Еще два вражеских БпЛА атаковали прибывших по вызову полицейских, их служебный автомобиль уничтожен. Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации и в Национальной полиции.

"Сегодня днем враг трижды атаковал с. Дмитровка Куцурубской громады дронами типа FPV. Один из БПЛА попал в ехавшего на мопеде 43-летнего мужчину. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте", – рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

На место убийства прибыли полицейские – и тогда россияне атаковали второй раз, направив два дрона на служебный автомобиль правоохранителей.

"Повторные удары FPV-дронами враг нанес по служебному автомобилю полицейских, прибывших на место происшествия для документирования последствий предыдущей вражеской атаки. В результате попаданий произошел пожар, полностью уничтоживший авто. Полицейские не пострадали", – сообщили в Нацполиции.

Напомним, ранее стало известно, что россияне с самого утра терроризируют артиллерией и беспилотниками Херсонщину, известно о пострадавших и погибших.

А накануне войска РФ сбросили авиабомбы на Константиновку. В результате вражеского авиаудара погиб один человек. Ранения получили трое полицейских.

В городе после обстрела повреждены 10 частных домов, две многоэтажки, два административных здания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, два газопровода и две линии электропередач.

Также ночью россияне атаковали дронами-камикадзе Сумщину. Под вражескими ударами оказался облцентр и несколько населённых пунктов области. Спасатели тушили пожары в жилых домах, враг поразил объекты энергетики, а в Сумах был ранен охранник административного здания.

А на Черниговщине оккупанты ударили по селу в приграничье, в результате атаки есть пострадавший.

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