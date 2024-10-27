Оккупанты ударили по селу в приграничье Черниговщины: есть пострадавший. Фото

Российские оккупанты 27 октября атаковали Черниговщину. С помощью БПЛА они несколько раз обстреляли село в приграничной Новгород-Северской громаде.

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Вследствие вражеских ударов горел гараж, ранения получил мужчина. Подробности атаки раскрыл глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Россияне из дронов несколько раз обстреляли село Новгород-Северской громады. Ранен 34-летний мужчина, его доставили в местную больницу", – говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из частных подворий в результате российской атаки сгорел гараж и легковой автомобиль.

"Россия – террорист. Террористов нужно уничтожать", – добавил Чаус.

Напомним, ранее стало известно, что россияне с самого утра терроризируют артиллерией и беспилотниками Херсонщину, известно о пострадавших и погибших.

А накануне войска РФ сбросили авиабомбы на Константиновку. В результате вражеского авиаудара погиб один человек. Ранения получили трое полицейских.

В городе после обстрела повреждены 10 частных домов, две многоэтажки, два административных здания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, два газопровода и две линии электропередачи.

Также ночью россияне атаковали дронами-камикадзе Сумщину. Под вражескими ударами оказался облцентр и несколько населённых пунктов области. Спасатели тушили пожары в жилых домах, враг поразил объекты энергетики, а в Сумах ранения получил охранник административного здания.

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