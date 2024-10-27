Оккупанты ударили по Сумам и области, произошли пожары: есть пострадавший. Фото

Российские войска в ночь на 27 октября нанесли удары по Сумам и области. На местах прилетов вспыхнули пожары, горели, в частности, жилые дома.

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Также под ударом оказались энергетические объекты региона, известно о раненом мужчине. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Сумской областной военной администрации.

По данным Сумской ОВА, ночью захватчики нанесли удары по энергетическим объектам региона.

"27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БПЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", – говорится в сообщении, опубликованном в 07.20.

В целом над Сумщиной ночью украинские воины уничтожили три российских дрона-камикадзе.

Тем временем в ГСЧС добавили, что спасатели ночью трижды ликвидировали в жилом секторе на Сумщине пожары, вспыхнувшие вследствие вражеских ударов.

"Ночью враг нанес удары по двум населенным пунктам в Сумском районе. Возникли пожары в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС локализовали возгорание, предотвратив их дальнейшее распространение и ликвидировали пожары. Этой же ночью спасатели вместе с работниками добровольной пожарной команды ликвидировали возгорание жилищ граждан в одном из населенных пунктов Шосткинского района, которое вызвал вражеский обстрел", – отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Под вражеским огнем ночью находились и Сумы. Там в результате обстрелов войск РФ пострадал мужчина.

"Раненый в результате вражеской атаки 27 октября в Сумах – 55-летний охранник. У мужчины легкие повреждения", – отмечает издание Кордон.Медиа со ссылкой на комментарий прокуратуры.

Пострадавший охранял административное здание, по которому попал вражеский "Шахед".

Напомним, ранее стало известно, что войска РФ сбросили авиабомбы на Константиновку. В результате вражеского авиаудара погиб один человек. Ранения получили трое полицейских.

В городе после обстрела повреждено 10 частных домов, две многоэтажки, два административных здания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, два газопровода и две линии электропередач.

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