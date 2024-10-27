Оккупанты атаковали дроном Антоновку на Херсонщине, есть пострадавшая

Российские захватчики продолжают дроновый террор гражданского населения Херсонщины. Утром 27 октября они сбросили с БПЛА взрывчатку на жительницу Антоновки.

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67-летняя пострадала госпитализирована в больницу с осколочным ранением ноги и минно-взрывной травмой. Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации.

"Сегодня утром российские военные атаковали с беспилотника жительницу Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 67-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги", – говорится в сообщении.

Медики обследуют пострадавшую и оказывают ей всю необходимую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что войска РФ сбросили авиабомбы на Константиновку. В результате вражеского авиаудара погиб один человек. Ранения получили трое полицейских.

В городе после обстрела повреждены 10 частных домов, две многоэтажки, два административных здания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, два газопровода и две линии электропередач.

Также ночью россияне атаковали дронами-камикадзе Сумщину. Под вражескими ударами оказался облцентр и несколько населённых пунктов области. Спасатели тушили пожары в жилых домах, враг поразил объекты энергетики, а в Сумах ранения получил охранник административного здания.

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