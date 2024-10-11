Небо стало красным, люди кричали: очевидица удара РФ по Одесщине рассказала о моменте атаки. Видео

Войска Российской Федерации в ночь на 11 октября ударили двумя баллистическими ракетами по грибному хозяйству в Одесском районе. Очевидцы слышали крики людей, а небо в первые минуты после прилетов стало красным.

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Об этом изданию "Думская" рассказала местная жительница Ирина Ананченко. "Это грибное хозяйство, выращивали шампиньоны. Здесь ничего такого нет, чтобы сюда летело", – подчеркнула женщина.

"Был взрыв, все небо красное. Потом второй удар. У нас стекла посыпались, все посыпалось. Мы выбежали. Вернулись домой, взяли лестницу – там девочки кричали из окон: "Помогите!". И тут еще пришли люди, ставили лестницу и снимали кого можно. А потом уже приехали скорая и спасатели", – вспомнила мирная жительница.

Она также отметила, что осколками посекло лошадей, им также пытались оказать первую помощь.

Из-за обстрела россиянами двухэтажного здания грибного хозяйства погибли четверо гражданских, среди которых девушка 16 лет. Еще десять человек пострадали, четверых спасатели достали из-под завалов.

Аварийно-спасательные работы осложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги, отмечали в ГСЧС.

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11 октября в Одессе и области объявлен день траура по невинным жертвам российского террора по Одесщине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 октября россияне в третий раз за четыре дня атаковали гражданское судно. Они попали в контейнеровоз под флагом Панамы. Также была повреждена портовая инфраструктура Одесского района.

– 11 октября стало известно, что число жертв этой атаки возросло до девяти. Также есть раненые, которые продолжали лечение в больницах.

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