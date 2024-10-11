Оккупанты ночью ударили по Одесщине, людей спасали из-под завалов: четыре человека погибли, 10 пострадали. Фото

В ночь на 11 октября Россия атаковала Одесщину баллистикой: разрушен двухэтажное здание грибного хозяйства. Известно о четырех погибших, среди которых девушка 16 лет.

Видео дня

Еще десять человек пострадали, четверых спасатели достали из-под завалов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области и в Одесской областной военной администрации.

"В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице", – рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Десять гражданских получили ранения и травмы, девять из них доставлены в больницу. Известно, что четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Также десяти людям понадобилась психологическая помощь.

"Психологи ГСЧС и Национальной полиции оказывали помощь местным жителям. Аварийно-спасательные работы осложнялись из-за повторного сигнала "Воздушной тревоги". Вместе со спасателями работали медики, полиция, представители Красного Креста и добровольцы. К поисковым работам привлекались кинологи. Очередное доказательство подлости и низости недостраны", – рассказали в ГСЧС Одесщины.

Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины.

Впоследствии стало известно, что захватчики атаковали грибное хозяйство в Одессе. Кроме убитых и раненых людей пострадали также лошади: животных порубили обломками, отмечает "Мы Украина".

Как сообщал OBOZ.UA, также в эту ночь россияне пытались атаковать Украину дронами-камикадзе. В частности, они направили "Шахеды" на украинскую столицу, но силы ПВО уничтожили все дроны, которыми РФ пыталась атаковать Киев.

А накануне российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате атаки разрушениям подверглись жилые дома, есть также пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, 10 октября россияне в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии. Облцентр частично обесточен, пострадала женщина.