Количество жертв удара РФ по припортовой инфраструктуре Одесщины снова возросло: в больнице скончался мужчина

В больнице скончался еще один человек, получивший тяжелые ранения в результате российского удара по Одесщине 9 октября. Тогда захватчики ударили баллистикой по портовой инфраструктуре Одесского района, повредив, в частности, и гражданский контейнеровоз.

Видео дня

Число жертв той атаки возросло до девяти человек. О смерти еще одного пострадавшего рассказал глава Одесской военной областной администрации Олег Кипер.

"Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина", – говорится в сообщении.

В целом, по его словам, за последние два дня захватчики в Одесской области убили 13 человек. Большинство жертв – молодые люди, подчеркнул Кипер.

"Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым", – добавил он.

Напомним, тогда, 9 октября, россияне в третий раз за четыре дня атаковали гражданское судно: они попали в контейнеровоз под флагом Панамы. Сразу после удара сообщалось о шести погибших и восьми раненых, все – граждане Украины. Четверо пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Уже на следующий день, 10 октября, стало известно, что количество жертв удара РФ возросло: в больнице скончались два человека.

Эти атаки, как отмечал Кипер, направлены на срыв работы "зернового коридора" и являются продолжением привычной для России практики убийств гражданских и разрушения инфраструктуры.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 11 октября захватчики ударили баллистикой по Одесскому району: разрушено здание на территории грибного хозяйства, погибли четверо гражданских. Среди жертв российской атаки – девушка 16 лет.

Также сообщалось о 10 пострадавших.