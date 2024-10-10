Россияне снова ударили по Одесской баллистике: шесть человек погибли, много раненых

Страна-оккупант не перестает терроризировать Украину. В среду, 9 октября, россияне снова ударили по Одесской области баллистикой. Под атаку попала портовая инфраструктура.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер. В настоящее время, шесть человек погибли, много раненых. В Офисе генпрокурору уже сообщили, что начато досудебное расследование по факту "Нарушения законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Количество раненых в результате российских ракетных обстрелов увеличилось до 11 человек. Семь человек в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", – отметил чиновник в сообщении.

Он также сообщил, что враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. Все пострадавшие – граждане Украины.

Кипер также добавил, что это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня.

"Коварный враг пытается сорвать работу украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших…", – резюмировал чиновник.

Как уточнили правоохранители, осмотр поврежденного судна продолжается, данные об окончательном количестве погибших и пострадавших, а также полный перечень разрушений и повреждений устанавливаются.

В прошлый раз на рассвете 2 октября российские оккупанты также атаковали Измаильский район Одесщины ударными дронами. Под прицелом террористов оказалась припортовая и пограничная инфраструктура.

Напомним, что в ночь на 9 октября российские оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В городе Черноморск Одесского района в результате атаки была повреждена многоэтажка: пострадали пять человек.

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