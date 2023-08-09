"Не все военкомы ездят на Mercedes": в НАПК озвучили предварительные результаты мониторинга образа жизни работников ТЦК

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало уже 135 мониторингов образа жизни руководящего состава Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это не означает, что во всех этих случаях зафиксированы нарушения.

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Соответствующее заявление сделал глава НАПК Александр Новиков в интервью "Укринформу". Его фрагмент был опубликован в среду, 9 августа.

"Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений", – отметил Новиков.

Он рассказал, что, как правило, проверки подтверждают то, что большинство работников ТЦК и СП добропорядочные.

"Не все военкомы ездят на Mercedes. Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, Lanos и не имеют вилл в Испании или где угодно", – подчеркнул руководитель агентства.

Напомним: в конце июля этого года в НАПК заявили, что проверят на предмет незаконного обогащения не только начальников украинских военкоматов, но и весь руководящий состав, а также их родственников. В первую очередь эксперты будут смотреть на наличие имущества, финансовых обязательств, транспортных средств. Запланировано, что процесс будет длиться три месяца.

Как писал OBOZREVATEL:

– 2 августа в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что начальник первого отдела Ужгородского районного ТЦК и СП Ярослав Дмитрук получил подозрение. Следствие считает, что он в служебное время использовал подчиненных военных для строительства частного дома, оформленного на его брата.

– 7 августа Лычаковский районный суд Львова арестовал начальника ТЦК и СП с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.

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