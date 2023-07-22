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НАПК проверит всех руководителей военкоматов и их родственников на предмет коррупции, – Новиков

Дарья Дурова
Расследования
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Военкоматы в Украине проверит НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции обещает проверить на предмет незаконного обогащения не только начальников украинских Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но и весь руководящий состав, а также их родственников. В первую очередь эксперты будут смотреть на наличие имущества, финансовых обязательств, транспортных средств.

Видео дня

Процесс будет продолжаться три месяца. Об этом в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини" 22 июля заявил Александр Новиков, глава НАПК (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Включение Александра Новикова в прямой эфир

"Чтобы выяснить мониторингом способа жизни, кто еще из руководителей центров комплектования нашего войска злоупотребляет своим служебным положением, Национальное агентство по предотвращению коррупции в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов нашей страны", – сказал глава НАПК.

Он отметил, что это сотни человек. Вдобавок к этому, проверку пройдут близкие родственники должностных лиц. Это братья и сестры, дети, родители самого лица и родители жены/мужа.

НАПК возмется за начальников ТЦК и СП, руководителей отделов, секторов и управлений. "Концентрируя внимание в первую очередь на региональных ТЦК и во вторых – на районных", – отметил Новиков.

Как писал OBOZREVATEL:

– 22 июля стало известно, что скандальному бывшему одесскому военному Евгению Борисову объявили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. В общей сложности фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

– Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам прокомментировал расследование, касающееся вероятных преступлений Борисова. Он отметил, чтоодним только увольнением эта история не должна была завершиться.

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