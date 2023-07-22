НАПК проверит всех руководителей военкоматов и их родственников на предмет коррупции, – Новиков

Нацагентство по предотвращению коррупции обещает проверить на предмет незаконного обогащения не только начальников украинских Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но и весь руководящий состав, а также их родственников. В первую очередь эксперты будут смотреть на наличие имущества, финансовых обязательств, транспортных средств.

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Процесс будет продолжаться три месяца. Об этом в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини" 22 июля заявил Александр Новиков, глава НАПК (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чтобы выяснить мониторингом способа жизни, кто еще из руководителей центров комплектования нашего войска злоупотребляет своим служебным положением, Национальное агентство по предотвращению коррупции в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов нашей страны", – сказал глава НАПК.

Он отметил, что это сотни человек. Вдобавок к этому, проверку пройдут близкие родственники должностных лиц. Это братья и сестры, дети, родители самого лица и родители жены/мужа.

НАПК возмется за начальников ТЦК и СП, руководителей отделов, секторов и управлений. "Концентрируя внимание в первую очередь на региональных ТЦК и во вторых – на районных", – отметил Новиков.

Как писал OBOZREVATEL:

– 22 июля стало известно, что скандальному бывшему одесскому военному Евгению Борисову объявили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. В общей сложности фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

– Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам прокомментировал расследование, касающееся вероятных преступлений Борисова. Он отметил, чтоодним только увольнением эта история не должна была завершиться.

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