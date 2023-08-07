Суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья, который использовал солдат для строительства собственного дома

Суд во Львове арестовал начальника первого отдела Ужгородского районного ТЦК и СП Ярослава Дмитрука, которого подозревают в привлечении солдат к строительству собственного дома. Однако военкома могут освободить под залог в размере 805 200 гривен.

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Соответствующую меру пресечения суд выбрал утром в понедельник, 7 августа, передает "Суспільне". Заседание длилось больше двух часов.

Прокурор Владислав Галушко настаивает на том, что фигурант превысил служебные полномочия, что нанесло ущерб в условиях военного положения.

"Отдавал приказы, указания своим подчиненным и отправлял их на работы на земельный участок, где они строили фактически дом, юридически принадлежащий его брату", – описал Галушко действия Дмитрука.

Сторона обвинения требовала, чтобы подозреваемого арестовали на 60 суток. Сторона защиты просила, чтобы суд применил более мягкую меру пресечения, чем содержание под стражей.

На суде начальник одного из отделов ТЦК Закарпатья заверял, что "никак не собирается влиять на ход следствия".

"Понимаю, что сейчас происходит. Еще раз прошу вас учесть мое семейное положение: то, что я должен заботиться о своих родных детях. Также об отце", – заявил подозреваемый.

В итоге судья Лычаковского районного суда Львова Роман Грицко выбрал меру пресечения: содержание под стражей во Львовском учреждении исполнения наказаний №19 с правом внесения залога.

"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", – сказал Грицко.

По данным спикера специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлии Шевченко, Дмитруку, если его вину докажут, может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним: в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что начальнику одного из подразделений районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области объявили о подозрении, 2 августа.

Следствие считает, что представитель ТЦК и СП в служебное время использовал подчиненных военных для строительства частного дома. В ходе обысков у военкома нашли служебные документы, квитанции, талоны на топливо, денежные средства, наручные часы, золотой слиток и другие вещи. Кроме того, была обнаружена символика России и СССР.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно сотруднику ТЦК и СП в Тернопольской области было объявлено о подозрении по факту оформления липовых документов для переправки за границу военнообязанных мужчин. Преступную схему фигурант осуществлял с четырьмя сообщниками.

– В Одессе СБУ задержала военного чиновника, который требовал "откаты" за ремонт казарм для мобилизованных. Участникам этой коррупционной схемы грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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