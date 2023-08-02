Использовал солдат для строительства собственного дома: на Закарпатье разоблачили военкомами одного из районов. Фото

В Закарпатской области разоблачили и объявили о подозрении начальнику одного из подразделений районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который в служебное время использовал подчиненных военных для строительства частного дома. Майора подозревают в превышении власти и служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

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Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram. Примечательно, что земельный участок под строительство подозреваемый купил и оформил на родственника во избежание ответственности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители, чтобы собрать доказательства противоправной деятельности, вели скрытую съемку территории домовладения и зафиксировали, как там работали солдаты.

"В ходе санкционированных обысков обнаружены служебные документы, квитанции, талоны на топливо, денежные средства, наручные часы, золотой слиток и другие вещи, имеющие доказательное значение", – рассказали в ОГПУ.

Помимо этого, у должностного лица ТЦК и СП была найдена символика России и СССР – георгиевские ленты, флаг и военный головной убор страны-агрессора, футболка с логотипом "СССР", советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии, коробка с российскими монетами.

Решается вопрос об избрании украинцу меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Если вину докажут в суде, фигуранту грозит до 12 лет за решеткой.

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 июля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для скандального военкома Евгения Борисова. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен.

– Борисова подозревают в незаконном обогащении на сумму в 151 млн грн, неявке на военную службу и уклонении от несения воинского долга.

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