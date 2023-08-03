На Прикарпатье задержали должностное лицо ТЦК: способствовал незаконной переправке уклонистов за границу. Фото

В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он, по данным следствия, способствовал незаконной переправке военнообязанных мужчин за границу.

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Свои услуги подозреваемый оценивал в 3-4 тысячи долларов, его задержали при получении денег. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый вместе с двумя сообщниками за деньги помогал получить справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от нее", – говорится в сообщении.

Подозреваемый и его сообщники брали по 3-4 тысячи долларов с каждого "клиента", обещали им исключение из военного учета и подтверждение соответствующих справок в Госпогранслужбе.

Задержали подозреваемых при получении неправомерной выгоды. Сообщникам сотрудника ТЦК также сообщили о подозрении по статье 332 УК Украины.

"В настоящее время всем троим избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Устанавливается причастность к совершенному других лиц", – сообщили в Генеральной прокуратуре.

Досудебное расследование проводили сотрудники ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области при оперативном сопровождении областного управления СБУ.

Напомним, ранее в СБУ заявили о ликвидации еще двух схем для уклонистов, организованных должностными лицами военкоматов. Их наладили чиновники военкоматов из двух приграничных регионов – Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии, насчитавших себе почти 1 млн "боевых" премий. Ежемесячно они назначали себе доплату в размере 100 тысяч гривен, которые предусмотрены за непосредственное участие в боевых действиях. Однако участники схемы никаких задач на передовой не выполняли и в районах боестолкновений не находились.