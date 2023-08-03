СБУ ликвидировала еще две схемы для уклонян, организованных должностными лицами военкоматов. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала еще два канала нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. Их наладили чиновники военкоматов из двух приграничных регионов – Ивано-Франковской и Черновицкой.

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Об этом СБУ сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале. Отмечается, что незаконную деятельность организовали действующее и бывшее должностное лицо военкоматов.

За деньги они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и помогали им покинуть страну в обход контрольно-пропускных пунктов на государственной границе.

Стоимость таких "услуг" составляла до 7,5 тысячи долларов США и зависела от выбранной "схемы" уклонения от призыва.

Так, в Ивано-Франковской области к тюремному заключению приговорили бывшего руководителя отдела одного из местных военкоматов.

Злоумышленник продавал уклонистам фальшивые справки военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья. Затем поддельные документы использовались для выезда в соседнюю европейскую страну.

В частности, документировано, что злоумышленник оформил местной жительнице фиктивную инвалидность, чтобы вывезти ее мужа в ЕС в качестве сопровождающего.

В Черновицкой области сообщили о подозрении должностному лицу одного из территориальных военкоматов и двум его сообщникам.

"Они разрабатывали для своих клиентов скрытые маршруты для незаконного пересечения границы через так называемую "зеленку", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств организаторам сделок инкриминируют ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СБУ ликвидировала три разных схемы побега уклоняющихся за границу в трех областях. Стоимость отдельной "услуги" могла достигать 12 тысяч евро. Злоумышленники подвозили своих клиентов за несколько километров до линии границы, а затем сопровождали их пешком по предварительно подготовленному маршруту по лесным тропам.

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