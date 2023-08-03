СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии, насчитавших себе почти 1 млн 'боевых' премий

СБУ совместно с ГБР раскрыла коррупционную схему в одном из учебных центров Национальной гвардии. Руководители этого заведения безосновательно насчитали себе почти 1 млн гривен "боевых" премий.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Как сообщается, чиновники ежемесячно начисляли себе доплату в размере 100 тыс. грн.

Такие средства предусмотрены за непосредственное участие в боевых действиях на фронте, однако участники незаконной схемы не находились в районах боевых столкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

Так, с сентября по декабрь 2022 года они "наградили" себя "боевыми" премиями на общую сумму почти 1 млн гривен бюджетных средств.

Как установило следствие, в коррупционной схеме принимал участие руководитель учебного центра Национальной гвардии, подписывавший незаконные рапорты о начислении премий своим подчиненным, в частности трем старшим офицерам.

СБУ установила, что чиновники нанесли ущерб госбюджету. Поэтому руководитель учебного центра был уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение к военной службе. Трем его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время идет расследование с целью выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения лиц, виновных в этом деле, к ответственности. Злоумышленникам грозит наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили масштабную схему побега мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели около 100 обысков. Были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Также в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом водителей гуманитарных грузов. Стоимость "услуг" составляла 3,8 тыс. долларов США с человека.

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