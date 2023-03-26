Мумифицированные останки убитых оккупантами украинцев обнаружили на Харьковщине – Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции обнаружили тела двух жителей Изюмского района Харьковской области, погибших в результате агрессии РФ. Мумифицированные останки неустановленных гражданских обнаружили возле фермы на территории села.

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Правоохранители изъяли тела и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейские провели осмотр места происшествия 24 марта. Результаты судебно-медицинской экспертизы дадут возможность идентифицировать погибших и установить причину их смерти.

По предварительным данным, жители села Сулиговка Изюмского района умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами России.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области 2 марта правоохранители эксгумировали тела троих погибших мирных жителей. Украинцев убили российские военные во время оккупации этой части региона.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели эксгумацию тел жителей поселка Великая Александровка Херсонской области, убитых российскими солдатами. Во время оккупации населенного пункта военные армии государства-террориста России расстреляли во дворе домовладения двух мужчин – владельца дома и его соседа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на 10 февраля правоохранители обнаружили 1370 тел граждан, погибших от рук российских военных. Согласно экспертизам, половина из них убита из стрелкового оружия.

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