В Херсонской области эксгумировали тела двух мирных жителей, убитых оккупантами на собственном дворе. Фото

Украинские правоохранители провели эксгумацию тел жителей пгт Большая Александровка Херсонской области, убитых российскими солдатами. Во время оккупации населенного пункта военные армии государства-террориста России расстреляли во дворе домовладения двух мужчин – владельца дома и его соседа.

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Их тела обнаружили односельчане, после чего похоронили на местном кладбище. Об очередном военном преступлении российских захватчиков сообщили в Telegram Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что при эксгумации и осмотре тел у одной из жертв установлено пулевое ранение в голову, у другой – в шею. Также правоохранители обнаружили гильзы от огнестрельного оружия и другие доказательства с поличным. Тела направлены на судмедэкспертизу.

Напомним: ранее в Херсонской области возле временно оккупированной Новой Каховки на левом берегу Днепра нашли тела Анатолия и Александра Прокопчуков – диакона местной церкви евангелистов 1970 года рождения и его 19-летнего сына, которых похитили оккупанты 22 ноября 2022 года. Мужчин, вероятно, расстреляли.

А пенсионеры из села Любимовка Херсонской области, которое пробыло под оккупацией почти 7 месяцев, пережили много пыток и допросов оккупантов. Они рассказали, что среди военных преступников РФ были украинцы, в частности допросы проводил сумчанин, причем на украинском языке. Ивана Ивановича жестоко избивали. А на женщину давили морально. После 4 часов под полом она чуть не умерла из-за нехватки воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киевской области по состоянию на 10 февраля правоохранители обнаружили 1370 тел гражданских, погибших от рук российских военных. Согласно экспертизам половина из них – убиты из стрелкового оружия;

– украинские воины под Угледаром Донецкой области захватили в плен 10 оккупантов из 155-й бригады морской пехоты РФ. Эта вражеская бригада весной участвовала в оккупации Киевщины, ее воины активно мародерили в Буче и Ирпене.

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