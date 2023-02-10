В Киевской области обнаружили 1370 тел мирных граждан, погибших от рук оккупантов

В Киевской области, по состоянию на 10 февраля, правоохранители обнаружили 1370 тел гражданских граждан, погибших от рук российских военных. Согласно экспертизам половина из них – убиты из стрелкового оружия.

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Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает пресс-служба ведомства. Правоохранители документируют все факты военных преступлений страны-террориста.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Киевщины правоохранителями найдено 1370 тел погибших гражданских граждан от рук российских военных. По выводам судебно-медицинских экспертиз более 50% человек убиты из стрелкового оружия. Еще 25% — это люди, погибшие от минно-взрывных травм. И только четверть людей умерли естественной смертью, однако из-за того, что им не была оказана медицинская помощь в результате оккупации территории Киевщины", – рассказал Небытов.

Генерал полиции добавил, что в настоящее время не идентифицированы остающиеся 197 тел погибших украинцев.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в совершении военных преступлений пяти военнослужащих РФ. Оккупанты расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями в пгт Гостомель Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители идентифицировали еще одного захватчика, причастного к военным преступлениям. Во время временной оккупации Киевской области злоумышленник пытал и грабил местных жителей.

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