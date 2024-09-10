Корректировал ракетные удары по Запорожью: агент ФСБ проведет за решеткой следующие 15 лет

Агент ФСБ, который помогал оккупантам готовить серию воздушных ударов по прифронтовой территории Запорожья, был заключен в тюрьму на 15 лет. Это житель поселка в Запорожье, которого ФСБ дистанционно завербовала через пророссийского блогера Юрия Подоляку.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что фигурант не только корректировал ракетные удары РФ, но и пытался установить и передать захватчикам локации опорных пунктов и укрепрайонов ВСУ вблизи передовой.

"Под прицелом врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, которые привлечены к боевым операциям на южном фронте", – отмечают в СБУ.

Предатель объезжал местность и скрыто фиксировал локации подразделений украинских военных. А полученную информацию он "сливал" непосредственно Подоляке, который и "отчитывался в ФСБ".

Российский агент был задержан во время выполнения им задачи оккупантов в апреле 2022 года. Во время обыска у него изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, которые мужчина использовал в своей деятельности.

На основании собранных Службой безопасности доказательств российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Фигуранту назначили 15 лет за решеткой с конфискацией имущества – квартиры в Запорожье и автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, также Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Харькове дежурного агента российского ГРУ. Предатель "шпионил" за защитниками облцентра, прикрываясь должностью лесника.

Ранее спецназовцы поймали сотрудника "Укрзализныци", работавшего на ФСБ РФ на Покровском направлении.

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