Наводил российские ракеты на Запорожье: 15 лет тюрьмы получил корректировщик, продавшийся России. Фото

К 15 годам заключения приговорен агент ФСБ, который помогал российским военным наносить ракетные удары по Запорожью. Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной во время военного положения.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Злоумышленник собирал данные о местоположениях украинских военных подразделений, блокпостов и критической инфраструктуры Запорожья.

Через мессенджер Telegram он передавал эту информацию своим "кураторам" из ФСБ, которые использовали ее для корректировки ударов по военным и гражданским объектам города. Кроме того, он передавал врагу данные о результатах обстрелов, чтобы уточнять следующие удары.

Среди основных целей злоумышленника находились оборонные предприятия, базы подразделений ВСУ и Нацгвардии, а также маршруты перемещения военной техники.

Агент действовал по корыстным поводам, надеясь на должность в оккупационной администрации, если российским войскам удастся захватить Запорожье. В частности, он планировал присоединиться к "расстрельным отрядам", которые уничтожали бы украинских патриотов.

Служба безопасности Украины задержала его в августе 2022 во время спецоперации. Расследование установило, что предатель, местный житель, был завербован российскими спецслужбами дистанционно. За свою деятельность он получал деньги на банковскую карту. Во время обыска в его доме были обнаружены карточка и телефон, которые использовались для связи с оккупантами.

Суд признал злоумышленника виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Харькове дежурного агента российского ГРУ. Предатель "шпионил" за защитниками облцентра, прикрываясь должностью лесника.

– Также спецназовцы поймали сотрудника "Укрзализныци", работавшего на ФСБ РФ на Покровском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!