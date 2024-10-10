Выросло количество жертв удара РФ по Одесщине: в больнице скончался сотрудник порта

Число жертв удара по портовой инфраструктуре Одесщины, нанесенное россиянами 9 октября, возросло до семи. Утром 10 октября в больнице скончался 46-летний сотрудник порта.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что медики сделали все возможное для спасения, но ранения были очень сложными.

Напомним, во время атаки 9 октября по Одесщине враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. Кроме погибших есть много пострадавших, все они – граждане Украины.

"Количество раненых в результате российских ракетных обстрелов увеличилось до 11 человек. Семь человек в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", – сообщал Кипер 9 октября.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту "Нарушения законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 10 октября оккупанты атаковали дронами Кривой Рог на Днепропетровщине: под поражение попали пятиэтажка, объект инфраструктуры и газопровод. В результате попаданий есть повреждения и разрушения, два человека пострадали.

– Также россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и реактивными системами залпового огня. В результате обстрела пострадал мирный житель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!