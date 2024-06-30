Как выглядит уничтоженный армией России гипермаркет в Харькове: видео с дрона

В сети показали, как выглядит Эпицентр в Харькове после российского удара. По строительному гипермаркету россияне ударили КАБами в конце мая.

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На кадрах видно, что на территории "Эпицентра" осталось сплошное пожарище, харьковчане до сих пор несут цветы в память о жертвах России. Жуткое видео, снятое с высоты, опубликовали в Telegram-канале ХС Харьков.

"Вчера наша команда немного полетала над уничтоженным россиянами "Эпицентром", – говорится в подписи к видео, его сопровождало эмодзы в виде разбитого сердца.

Напомним, днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову КАБами. Попали захватчики в гипермаркет "Эпицентр" и пар. В строительном гипермаркете вспыхнул мощный пожар, охвативший около 15 тысяч квадратных метров. Потушить ее удалось только спустя 16 часов.

Только в "Эпицентре" Россия убила 19 человек: 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории.

После этого преступления западные лидеры заявили, что обязуются привлечь Россию к ответственности.