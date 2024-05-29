Выросло количество жертв удара РФ по 'Эпицентру' в Харькове: в больнице скончался мужчина

Количество жертв российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 19. Утром 29 мая стало известно о смерти одного из госпитализированных.

Мужчина 40 лет в больницу был доставлен с 50% ожогов тела, медики не смогли его спасти. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по Эпицентру. Мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем, достигавшие 50%. Соболезнования семье и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову КАБами. Попали захватчики в гипермаркет "Эпицентр", там вспыхнул пожар и погибли люди.

Только в "Эпицентре" ранения получили более 40 человек, количество погибших под вечер 28 мая составляло 18 человек.

Личности большинства погибших установили не сразу: из-за мощного пожара, охватившего тысячи квадратных метров площади, делать это пришлось с помощью ДНК-экспертиз.

Большинство погибших – сотрудники "Эпицентра", но есть жертвы и среди посетителей. Так, известно, что в тот день Россия в Харькове убила мать с 12-летней дочерью. Отца семьи прооперировали.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".