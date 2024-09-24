Издевались над украинскими военнопленными в Харьковской области: прокуратура и СБУ идентифицировали двух оккупантов. Фото

Прокуратура Харьковской области и Служба безопасности Украины идентифицировали двух российских оккупантов, которые издевались над украинскими военнопленными при попытке повторного наступления России на Харьковщину. Обоим оккупантам уже сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными по статьям 28 части 2 и 438 части 1 Уголовного кодекса Украины.

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Об этом сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генпрокурора. В начале июня этого года правоохранители обнаружили видео в социальных сетях, где видно, как российские военные издеваются над украинскими военными.

После трехмесячной работы прокуроров и следователей СБУ удалось установить место и время совершения преступления, а также личности преступников.

В частности, подозреваемыми являются:

Алексей Киприн – командир 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Вооруженных сил РФ (исковой "Барс");

Алексей Кучманов – старший стрелок 2-го взвода этой же роты (позывной "Кнавон").

Эти военные входят в группировку "Север", участвовавшую в попытке повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года.

Согласно данным следствия, в конце мая у села Старица Чугуевского района оккупанты взяли в плен четырех украинских военных, закрыв им глаза и связав руки. Во время "конвоирования" подозреваемые наносили ударам ногами пленными, имитировали казнь выстрелами из автоматов и применяли психологическое давление. Весь процесс командир снимал на телефон, а затем выложил видео в сеть.

Кроме того, было обнаружено, что Киприн активно публиковал в соцсетях свои фотографии в форме, подписывая их как "на страже Руси с 2014 года". Есть также информация о его службе в милиции ЛНР.

Сейчас продолжаются меры по привлечению подозреваемых к ответственности, включая возможность объявления их в розыск.

Напомним, 2 июня в сети распространили видео, на котором оккупанты в очередной раз издеваются над украинскими военнопленными. По этому поводу омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в ООН.

Украинские журналисты идентифицировали одного из пяти террористов, пытавших защитников Украины в плену. Им оказался оккупант, воюющий на стороне РФ с 2014 года – Киприн Алексей Леонидович (исковой "Барс"). Россиянину из офицерского состава армии агрессора 32 года, родом из Санкт-Петербурга.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ОГП, российские оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного. Всего установлено 2200 потерпевших, подвергавшихся пыткам и бесчеловечному поведению в российском плену.

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