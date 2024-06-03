Родом из Санкт-Петербурга: идентифицирован один из оккупантов, издевавшийся над украинскими пленными на Харьковщине. Фото

Над украинскими пленными на Харьковском направлении издевался оккупант, который воюет на стороне РФ с 2014 года – Киприн Алексей Леонидович (позывной "Барс"). Россиянину из офицерского состава армии агрессора 32 года, родом он из Санкт-Петербурга.

У военного преступника в России есть жена Наталья и малолетний сын. Одного из пяти террористов, пытавших защитников Украины в плену, идентифицировало "Суспільне".

Видео издевательств над украинскими воинами в Харьковской области появилось в сети 1 июня. Там фигурируют пятеро оккупантов, у некоторых – открытые лица. Ролик снимал "Барс" (на записи слышно, что к нему так обращался другой преступник). Его лицо видно лучше других, кроме того, на шее заметно большое тату.

В своих соцсетях Киприн хвастался, что стоял "на страже Руси с 2014 года", и публиковал много фотографий в военной форме. Уроженец Санкт-Петербурга был приписан к так называемой милиции "ЛНР", в частности к 4 отдельной мотострелковой бригаде.

Участие боевика в войне против Украины подтверждало и министерство обороны РФ в сообщении от 5 мая. "Младший лейтенант Алексей Киприн, действуя в обороне, обнаружил вооруженных боевиков ВСУ..." – распространяли пропаганду россияне.

Также на сайте МО РФ есть интервью с мужчиной, которого называют командиром штурмовой роты с позывным "Барс". Россиянин в маске рассказывал о работе его подразделения: "Штурмовые, оборонные и инженерно-фортификационные обязанности выполняет наша рота".

В 2023 году военнослужащий государства-агрессора хвастался наградой "георгиевский крест" за подписью диктатора Владимира Путина.

Украинским журналистам удалось связаться с Киприным. Они написали ему на WhatsApp, чтобы получить подтверждение, что на видео – именно он.

Мужчина, думая, что переписывается с российской пропагандисткой, ответил: "Гимн пели плохо. Затыльников надавали и в лагерь военнопленных передали. Обычно при зачистке нет времени своих эвакуировать, здесь пленные".

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня омбудсман Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства российских военных над украинскими военнопленными. Прокуратура также расследует факт жестокого обращения с воинами, попавшими в плен РФ на Харьковском направлении.

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