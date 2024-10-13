Из-за вражеских обстрелов на Донетчине погибли три человека, есть раненые: подробности террора РФ

Войска России в воскресенье, 13 октября, нанесли удары по городам Часов Яр, Покровск, Лиман и поселку Вишневое, что на Донетчине. Вследствие обстрелов три человека погибли, еще трое получили ранения.

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Об этом информировали в Донецкой областной прокуратуре. Как отмечается, оккупанты ударили по Временному Яру из артиллерии.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила 78-летняя пенсионерка.

66-летняя женщина получила осколочные ранения конечностей.

Через некоторое время враг нанес удар по частному сектору с РСЗО "Смерч". В результате этой атаки погибла женщина 55 лет.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов Вишневого Покровского района смертельные ранения получил 75-летний мужчина.

Также ранен гражданский мужчина 55 лет в Лимане, вероятно, вследствие обстрела из РСЗО "Смерч".

Еще один мужчина, 69 лет, ранен вслествие обстрела Покровска. У него диагностировали осколочное ранение грудной клетки.

Прокуроры делают все для документирования военных преступлений армии РФ. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины), говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, утром РФ ударила КАБами по Глухову на Сумщине. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и машины, часть города осталась без света и газа.

Кроме того, войска России нанесли удар по Белозерке в Херсонской области. Там пострадал 35-летний мужчина.

Также под ударами врага была Харьковщина. В Купянске из-за российских обстрелов получил ранения мужчина.

Президент Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в течение этой недели оккупанты запустили около 900 КАБов, более 40 ракет и 400 ударных БПЛА.