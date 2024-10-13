Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: пострадал мужчина

Российские оккупанты утром воскресенья, 13 октября, нанесли удар с артиллерии по поселку Белозерка Херсонской области. Вследствие обстрела пострадал 35-летний мужчина.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. "Российские войска ударили из артиллерии по Белозерке", – говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина в момент атаки находился на улице.

У него диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы.

Бригада "экстренки" предоставила пострадавшему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты обстреливали Харьковщину КАБами и сбрасывали взрывчатку с БПЛА, атаковали "Шахедами", из минометов и РСЗО. Известно о по меньшей мере трех погибших и 22 раненых вследствие террора агрессора.

В ночь на воскресенье РФ атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 31 дрон, остальные потеряны в разных регионах в результате активного противодействия РЭБ. Российские ракеты ударили по Одесской и Полтавской, а также по Черниговщине и Сумщине.

На Киевщине вследствие падения обломков на территории региона повреждены три частных дома.