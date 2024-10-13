Российские военные ударили по Харьковщине: ранен мужчина, разрушены частные дома и магазины. Фото

Российские войска среди ночи и днем 13 октября наносили удары по Харьковщине. В Купянске из-за атаки захватчиков получил ранения мужчина.

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А в результате ночного обстрела поселка Боровая Изюмского района повреждены частные и многоквартирные дома, магазины и админздания. Подробности новых военных преступлений РФ раскрыли в Харьковской областной прокуратуре.

Так, по Купянску оккупанты ударили FPV-дроном: около 10 часов утра он взорвался на открытом земельном участке в городе. В результате взрыва ранения получил мужчина 56 лет, проходивший неподалеку от места прилета.

А вот Боровая около 02:50 ночи оказалась под массированным обстрелом. Поселок россияне, по предварительным данным, накрыли огнем из РСЗО "Смерч".

Обстрел стал действительно разрушительным: повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, административные здания, а также магазины. Учитывая, что враг атаковал среди ночи – отсутствие пострадавших выглядит почти чудом.

"При процессуальном руководстве Купянской и Изюмской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – резюмировали в прокуратуре региона.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО сбили 31 дрон-камикадзе, еще 36 российских беспилотников были локационно потеряны.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов Россия применила за неделю, и указал на потребность в ПВО.