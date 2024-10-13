Враг ударил по Глухову: повреждены многие дома, гаражи и автомобили

Армия карины-агрессора России утром в воскресенье, 13 октября, ударила КАБами по городу Глухов Сумской области. В результате удара повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и авто, часть города осталась без света и газа.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Авиудару по Глухову было нанесено около 4:00 утра.

По данным ОВА, в результате атаки повреждены до 20 жилых домов, окна и облицовка балконов в пятиэтажке, десять хозяйственных построек, три гаража, два авто.

Предварительно люди не пострадали.

В то же время без газоснабжения остались 72 абонента, без электроснабжения – 2863 абонента.

В ОВА информировали, что в Глухове работают Пункты несокрушимости, также будет развернут Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Жители Сумщины призывали быть максимально внимательными и осторожными, учитывать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью армия агрессора атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 31 БПЛА, остальные потеряны в результате активного противодействия РЭБ. Вражеские ракеты ударили по Одесчине и Полтавщине, а также по Черниговщине и Сумщине.

В Одесской области из-за удара двумя баллистическими ракетами несколько человек получили ранения.

На Киевщине вследствие падения обломков повреждены три частных дома.

Утром 13 октября оккупанты нанесли удар по поселку Белозерка на Херсонщине. Там пострадал 35-летний мужчина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение текущей недели оккупанты сбросили на Украину около 900 КАБов, более 40 ракет и 400 ударных дронов разных типов.