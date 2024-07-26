Россияне атаковали дроном село на Запорожье: трое гражданских получили ранения

В пятницу, 26 июля, российские оккупационные войска атаковали село Лежино Запорожского района. Враг ударил по населенному пункту дроном, который попал в жилой дом.

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Из-за действий россиян ранения получили трое гражданских. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг атаковал дроном. Попал в жилой дом и вызвал пожар соседних домов. Две женщины и мужчина получили ранения", – написал он.

В ОВА добавили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар и оказали людям необходимую помощь.

В Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области также сообщили, что в селе Лежино в результате попадания вражеского боеприпаса в радиусе около километра разлетелись взрывоопасные элементы.

"Настойчиво просим соблюдать меры безопасности и контролировать пребывание на улице детей. В случае обнаружения опасных боеприпасов не трогайте их, ограничьте доступ к ним и сообщите полицию о такой "находке", – призвали местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала использовать новые, дешевые беспилотники из пенопласта и фанеры в своих дальних атаках против Украины. Они оснащаются камерами и украинскими SIM-картами, похожи на "Шахеды" и летают группами, однако не несут взрывчатки. Цель оккупантов – попытаться выявить системы ПВО, снять любые повреждения и применить дроны как отвлекающие маневры.

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