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Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото

Ольга Липич
Война против России
2 минуты
81
Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото

Оккупационные российские войска на протяжении пятницы, 26 июля, снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг бил по населенных пунктах артиллерией и дронами-камикадзе.

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Об этом сообщил на своем канале в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Под огнем российских террористов были Никополь, а также Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады.

Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото

В результате обстрелов армии страны-агрессора пострадал 75-летний мужчина. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.

Также повреждена инфраструктура населенных пунктов, 12 частных домов, две хозяйственные постройки, административное здание, авто, газопроводы.

Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото
Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото
Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото
Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото
Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото

Ранее стало известно, что оккупанты атаковали село Лежино Запорожского района. Враг ударил по населенному пункту дроном, который попал в жилой дом. Из-за действий россиян ранения получили трое гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России ударили "Шахедами" по Нежину в Черниговской области. Оккупанты попали в объект инфраструктуры и жилое общежитие, есть раненные.

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