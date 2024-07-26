Россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждено несколько домов, есть раненный. Фото

Оккупационные российские войска на протяжении пятницы, 26 июля, снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг бил по населенных пунктах артиллерией и дронами-камикадзе.

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Об этом сообщил на своем канале в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Под огнем российских террористов были Никополь, а также Покровская, Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады.

В результате обстрелов армии страны-агрессора пострадал 75-летний мужчина. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.

Также повреждена инфраструктура населенных пунктов, 12 частных домов, две хозяйственные постройки, административное здание, авто, газопроводы.

Ранее стало известно, что оккупанты атаковали село Лежино Запорожского района. Враг ударил по населенному пункту дроном, который попал в жилой дом. Из-за действий россиян ранения получили трое гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России ударили "Шахедами" по Нежину в Черниговской области. Оккупанты попали в объект инфраструктуры и жилое общежитие, есть раненные.