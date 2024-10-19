Армия России нанесла два авиаудара по центру Запорожья: среди пострадавших есть дети

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. На этот раз, в субботу, 19 октября, армия страны-агрессора нанесла два авиаудара по центру Запорожья.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. По состоянию на данный момент, известно, что пострадали восемь человек, среди них есть дети.

"Взрывной волной и обломками повреждены здания. Все коммунальные службы уже работают на месте. Пострадавшим оказывается неотложная помощь медиков", – отметил Федоров.

Он также добавил, что все нуждающиеся в помощи могут обратиться за телефонами:

– Городской колл-центр: 15-80(050) 414 15 80(067) 656 15 80.

– Горячая телефонная линия Запорожской ОВА: +38 0800 503 508.

По состоянию на 20.33 Иван Федоров сообщил детали атаки по Запорожью.

"Разрушенные дома, травмированные люди – враг в очередной раз атаковал Запорожье. Враг целит по мирным жителям", – рассказал чиновник.

Среди пострадавших 82-летняя женщина.

"Один из прилетов пришелся в нескольких сотнях метров от гипермаркета. Разрушен частный дом", – рассказал Федоров.

В ГСЧС также рассказали, что среди пострадавших после атаки на Запорожье есть дети.

"19 октября в 18:40 войска РФ нанесли авиаудары по Запорожью. Травмированы 8 человек, среди них двое детей. Взрывной волной повреждены фасады домов и остекления", – отмечают спасатели.

Также они освободили автомобиль, зажатый воротами автомойки. К ликвидации последствий были привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники. Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.

По состоянию на 20:40 Иван Федоров сообщил, что среди раненых в результате атаки в Запорожье две девочки 9 и 13 лет.

"Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались. Других пострадавших медики сейчас осматривают", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября армия России устроила очередную массированную атаку против Украины. В небе фиксировалось более 100 средств поражения: до 98 дронов и шесть ракет Х-59/69. Силы ПВО уничтожили 42 "Шахеда" и четыре ракеты.

В частности, оккупанты атаковали объекты энергетики на Черниговщине и Сумщине, в результате чего есть раненые, под завалами найдено тело погибшего.

Кроме того, пострадала женщина в Киеве: обломок БПЛА залетел в окно ее квартиры. Она получила тяжелое ранение ноги

В Дарницком районе столицы поврежден фасад многоэтажки и несколько автомобилей. В области отработали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.