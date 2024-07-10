Водитель пытался его остановить: на Одесщине отсоединенный от фуры прицеп убил мужчину

В Одесской области на территории комбикормового завода в селе Николаевка трагически погиб водитель фуры. Он пытался остановить прицеп от КаМАЗа, который начал котиться назад.

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О ЧП 9 июля местному изданию "Думская" рассказал неназванный источник в правоохранительных органах. По информации журналистов, водитель грузовика приехал на завод, чтобы разгрузить зерно.

После разгрузки он отсоединил прицеп, который начал откатываться назад. Водитель побежал за ним и установил под передние колеса откат. Однако прицеп развернулся и ударил его по голове. Мужчина упал и ударился головой о железный столб.

Водитель фуры от полученных травм умер на месте инцидента. Другие детали устанавливаются.

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