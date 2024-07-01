В Тернополе автомобиль влетел в дерево, погибла 16-летняя пассажирка. Фото

Вечером 30 июня в Тернополе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes Benz. В результате аварии 16-летняя пассажирка погибла на месте ДТП.

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За рулем авто находился 20-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23:20 на улице Троллейбусной. Предварительно полицейские установили, что 20-летний житель областного центра не справился с управлением автомобиля, снес металлическое ограждение и въехал в дерево.

На месте ДТП погибла 16-летняя пассажирка, еще четыре человека, в возрасте от 16 до 20 лет, с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Транспортное средство получило сильные механические повреждения.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Тернопольской области и Тернопольского районного управления полиции, патрульные. У водителя взята кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения.

В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Переяславе Киевской области пьяный водитель BMW наехал на велосипедиста с малолетним ребёнком. Мужчина и его 1-летняя дочь с травмами были доставлены в больницу.

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