В Ивано-Франковске женщина выпала из маршрутки посреди дороги, получив многочисленные травмы. Видео

В Ивано-Франковске 7 июля из маршрутки на ходу выпала пассажирка. Потерпевшей 46 лет, она попала в больницу.

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Инцидент произошел около 16:00 в общественном транспорте, который ехал из села Черниев к вокзалу. Момент ЧП запила камера наблюдения, соответствующим видео поделились местные Telegram-каналы.

На обнародованных кадрах видно, как в желтой маршрутке во время движения открылась задняя дверь, и тут же на асфальт выпал человек, после чего прокатился по инерции по дороге. Позади маршрутки, кстати, в это время ехали другие автомобили.

Осторожно, кадры 16+!

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области заявила, что женщину госпитализировали. В больнице у пациентки диагностировали черепно-мозговую травму, рваные травмы кожи и повреждения конечностей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

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