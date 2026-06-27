УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Виннице в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое мальчиков: подробности

Катя Помазан
Криминальные новости
1 минута
30
Иллюстративное фото. Предупреждение о минной опасности.
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В субботу, 27 июня, в Виннице в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое мальчиков. Детей госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. О чрезвычайном происшествии сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Новость дополняется…

УкраинаВинницаГСЧСвзрывпострадал ребенок
Редакционная политика