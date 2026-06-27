В Виннице в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое мальчиков: подробности
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В субботу, 27 июня, в Виннице в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое мальчиков. Детей госпитализировали в медицинское учреждение.
В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. О чрезвычайном происшествии сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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