Во Львовской области полиция нашла в лесу девочку, которую искали 7 суток: видео

Вблизи города Рава-Русская на Львовщине правоохранители нашли 11-летнюю Соломию Веклич, поиски которой продолжались 7 суток. Ребенок истощен, но угрозы его жизни нет.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. Девочка находилась в лесном массиве на расстоянии около шести километров от дома.

Как отметили в полиции, сообщение об исчезновении Соломии поступило от ее матери 20 июля, после чего поисковая операция не прекращалась. К ней привлекали более 600 человек: полицейских, спасателей, пограничников, кинологов, волонтеров и жителей Львовщины.

Глава полиции Львовщины Александр Шляховский сообщил, что усилия оказались не напрасными. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.

"Мы благодарны всем, кто приобщился к поискам, помогал прочесывать местность, предоставлял информацию и не терял надежду", – отметил правоохранитель.

Напомним, 22 июля по запросу полиции на поискb девочки выезжали три кинологические группы. 23 июля в центрально-спасательной водолазной службе Львовской области сообщили, что водолазы обследовали два водоема и русло реки Рата в селе Рата Львовского района. Тела ребенка не обнаружили.

Как сообщал OBOZ.UA:

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