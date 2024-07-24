'Плакало все село': на Николаевщине попрощались с 6-летним мальчиком, которого сбил насмерть водитель и сбежал с места ДТП. Фото и видео

В селе Лупарево Николаевской области произошла смертельная авария – 19 июля водитель насмерть сбил 6-летнего Игната и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Авто около 20:00 въехало в толпу детей, которые играли на перекрестке в 10 метрах от дома, где жил мальчик.

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Об этом сообщает "Суспільне" и староста села Лупарево Наталья Панаший. Врачи смогли лишь констатировать смерть ребенка, а во вторник, 23 июля, маленького Игната провели в последний путь.

"Сегодня все село плакало..Родителям так и не позвонил и не попросил прощения убийца...СВЕТАЯ память маленькому Игнату..Почивай с миром...Примите искренние соболезнования", – написала староста.

Что известно об аварии

Бабушка и мама мальчика находились в доме, когда Игнат играл на улице с другими детьми и ездил на велосипеде. Родные услышали крики о наезде машины, мать подняла мальчика и занесла в дом, вызвала скорую. В конце концов соседи помогли семье довезти ребенка на встречу медикам, однако они сказали, что ребенок погиб.

"Мы выбежали, дочь взяла его на руки и занесла в дом. Она скорую вызвала. Я говорю: "Звони Юрию и Ларисе, пусть едут они". Я говорю: "Он не дышит", она говорит "дышит", я говорю " нет, не дышит", – рассказала бабушка мальчика.

Инспектор коммуникации Николаевского районного управления полиции Ольга Сусленко сообщила, что полиция нашла 42-летнего водителя, который после ДТП сбежал и скрывался у знакомых. Его задержали и сообщили о подозрении, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

"Следователи расследуют уголовные производства, начатые по признакам ч. 1 ст. 135 УК Украины "Оставление в опасности" и по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", – сказала Сусленко.

Мать погибшего мальчика хочет, чтобы подозреваемый запомнил эту ситуацию на всю жизнь.

"Моего ребенка мне никто не вернет. Я хочу, чтобы он посмотрел фото моего ребенка, в те глаза. И помнил до конца жизни его", – говорит женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине вблизи Лозовой 23 июля произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик MAN и легковушка ВАЗ 21099. На месте аварии погиб мужчина, пострадали четыре человека, из них двое детей: двое пострадавших, женщина и ребенок, впоследствии скончались в больнице.

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