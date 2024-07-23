Вышла из дома и не вернулась: во Львовской области исчезла 11-летняя девочка, ее ищут уже четыре дня. Фото

В городе Рава-Русская во Львовской области 20 июля пропала без вести 11-летняя Соломия Веклич. Ребенок вышел из дома около 15:00 и до сих пор не вернулся.

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Правоохранители продолжают поиски ребенка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Об исчезновении девочки в полицию сообщила ее мать. Женщина рассказала, что в 15:00 дочь вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы девочки: худощавое телосложение, не разговаривает, но слышит. Была одета в серую майку и шорты в полоску.

Полицейские совместно со спасателями, пограничниками, волонтерами прочесывают лес и все близлежащие территории, опрашивают людей. Также работают водолазы. В розыск пропавшей девочки привлечены более 500 человек, специалисты с современными квадрокоптерами и кинологи со служебными собаками. Поисковая операция продолжается.

Как сообщили в центрально-спасательной водолазной службе Львовской области, 23 июля, водолазы обследовали два водоема и русло реки Рата в селе Рата Львовского района. Тела не обнаружили.

Кроме того, 22 июля в поисково-спасательной ассоциации Sarva сообщили, что по запросу полиции на поиск девочки выезжали три кинологических группы.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь установить местонахождение разыскиваемой, просят звонить на оперативную линию 102 или на бесплатную горячую линию 0 800 310 911 или обращаться в ближайший отдел полиции.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области из роддома исчез младенец. Правоохранители устроили массовые проверки в городе.

Ранее сообщалось, что в селе Малая Смелянка Черкасской области произошла трагедия на водоеме, в результате которой погиб 13-летний ребенок. Девочка плавала в воде и на нее с высоты прыгнул парень. В результате происшествия ребенок сломал шею.

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