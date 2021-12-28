Во Львове в пожаре погибли три человека: выяснились детали трагедии. Видео

Вечером 27 декабря по ул. Сигновка, 46а, во Львове произошел пожар в квартире на первом этаже двухэтажного дома. В результате ЧП погибли три человека.

О трагедии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что в 22:03 пожар был ликвидирован на площади 20 м2. К тушению привлекалось 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как пишет "Варта1", из окон квартиры выбивался огонь, наблюдалось сильное задымление. Спасателям пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

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В квартире были обнаружены тела трех погибших. По информации издания, ими оказались владелица квартиры 1953 года рождения, ее сын 1974 года, личность третьего погибшего устанавливают. Кроме того, огонь уничтожил вещи домашнего обихода. Причины и обстоятельства пожара расследуют правоохранительные органы.

Соседи сообщили, что семья была неблагополучная, отмечает "ТСН". В квартире уже давно отключили газоснабжение и электричество за неуплату. Предварительно пожар возник из-за небрежного обращения с огнем.

Напомним, в Черновцах на территории рождественского городка произошел пожар. В результате возгорания в одном из домиков была госпитализирована 17-летняя девушка, получившая ожоги рук, лица и бедра. Пресс-секретарь областного управления ГСЧС Сергей Бабчук рассказал журналистам, что огонь потушили очевидцы еще до приезда пожарных.

В Винницкой области ночью 22 декабря произошел пожар в шестиэтажном отеле "Баттерфляй". В результате него погибли два человека и еще один пострадал – они выпрыгнули из окон горящего здания. Возгорание возникло на кровле комплекса отдыха, площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

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