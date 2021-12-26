В Черновцах произошел пожар в рождественском городке: девочка-подросток получила ожоги

В Черновцах на территории рождественского городка произошел пожар. В результате возгорания в одном из домиков была госпитализирована несовершеннолетняя.

Инцидент произошел на Соборной площади, где находится главная елка города, около 5:00 утра в воскресенье, 26 декабря. Как передает "Суспільне", пострадавшей 17 лет, она получила ожоги рук, лица и бедра.

Пресс-секретарь областного управления ГСЧС Сергей Бабчук рассказал журналистам, что огонь потушили очевидцы события еще до приезда пожарных.

Отмечается, что пламя не было сильным. Что именно случилось, пока неизвестно.

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Девочка-подросток, как рассказали в больнице скорой медпомощи, обожгла правую кисть, бедро и верхнюю часть лица. Об этом сообщил врач-ординатор ожогового отделения Богдан Петрюк.

По его словам, пациентка проведет проведет под наблюдением медиков как минимум 12 дней, после чего ее можно будет выписать. Состоянии пострадавшей стабильное.

Добавим, что на территории Соборной площади в Черновцах перед праздниками разбили рождественский городок и поставили большую искусственную елку.

Как пишет АСС, устанавливать главную 18-метровую елку Черновцов начали 6 декабря. Площадь решили разделить на три локации: первая, вокруг елки, – это ярмарок и каток. Вторая – фудкорт, а третья – семейная, с детскими локациями, аттракционами и развлечениями для самых маленьких.

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