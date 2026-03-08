Во Львове произошла стрельба, ранен мужчина – полиция

В воскресенье, 8 марта, в Шевченковском районе Львова произошла стрельба. Известно об одном раненом мужчине.

Об этом сообщили в региональной полиции. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

"Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Гайдамацкой. Предварительно известно, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону оппонента", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавшего госпитализировали. Правоохранители принимают меры по задержанию стрелка. На месте происшествия работают профильные службы.

